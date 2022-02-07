Очаквайте комедията "Образцов дом № 6" с Филип Аврамов и Мая Новоселска

Туида Нюз преди 49 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 33

21 ФЕВРУАРИ 2022г. /понеделник/ от 19:00ч.

в ЗАЛА "СЛИВЕН" - гр. СЛИВЕН гостуват

МАЯ БЕЖАНСКА, ФИЛИП АВРАМОВ, ИВАЙЛО ДРАГАНОВ, ЙОВКО КЪНЕВ, КАТЕРИНА БОРИСОВА, ТАТЯНА ЦВЕТКОВА с комедията

"ОБРАЗЦОВ ДОМ №6"

Режисьор: Орлин Дяков

Сценография и костюми: Виолета Радкова

Музика: Пламен Мирчев - Мирона

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БИЛЕТИ: В книжарница "ВИДАР" до Природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов" - 0887 / 362 046

Цена: 16, 18 и 20 лв.

Работно време каса: 10:00 - 18:00 часа, събота: 10:00 - 14:00 часа

РЕЗЕРВАЦИИ ПРИЕМАМЕ на 0887 / 362 046, 0898 / 293 951

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Двама млади се обичат и искат да се оженят, но...

Момчето трябва да поиска ръката на момичето от бащата.

Така те влизат в този образцов дом, в който бабата е концертираща виолончелистка, бащата - запален рибар, майката - домакиня, а брата - влюбен в мобилните телефони.

Дали ще се оженят и този дом ще е толкова образцов?

Ще разберете ако гледате най-новата комедия "Образцов дом №6"

Необходимо е посетителите да представят на входа някой от следните документи:

- Сертификат за ваксинация;

- Сертификат за преболедуване на COVID-19 през последните 12 месеца;

- Сертификат, удостоверяващ отрицателен антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта), или отрицателен резултат от PCR тест (направен до 72 часа преди влизане в обекта)

- За лица до 18 години не се изисква ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ

- Всички посетители в театъра трябва да носят предпазни маски

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