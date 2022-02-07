Прекъсване водоподаването на част от кв.Комлука

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 07.02.2022г. от 10.30ч до 15:00ч ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв.Комлука

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.