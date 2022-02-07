2181 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 67 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 44

2181 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 838 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,80% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 995 436 като активните са 259 523.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 49, Бургас – 153, Варна – 308, Велико Търново – 37, Видин – 1, Враца – 61, Габрово – 30, Добрич – 28, Кърджали – 12, Кюстендил – 2, Ловеч – 21, Монтана – 11, Пазарджик – 75, Перник – 50, Плевен – 51, Пловдив – 120, Разград – 19, Русе – 33, Силистра – 20, Сливен – 67, Смолян – 25, София – 69, София (град) – 622, Стара Загора – 212, Търговище – 15, Хасково – 33, Шумен – 40, Ямбол – 17.

През изминалото денонощие са били излекувани 2245 души, а за целия период – 702 143.

В болница за лечение са настанени 6238 души, от които 593 са в интензивни отделения. 215 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

42 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 770. От починалите през този период 92,86% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 205 893 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1629.