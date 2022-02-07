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Криминална хроника Ямбол - 07.02.2022 г.

07 февруари 2022 12:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 42
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 07.02.2022 г.

 

В РУ-Ямбол е образувано Бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 6 февруари, около 18:50 часа в ямболския квартал “Райна Княгиня“ при проверка за употреба на алкохол на 49-годишен местен жител, управляващ лек автомобил „Хонда“, техническото средство е отчело стойност 2,89 на хиляда. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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