Криминална хроника Ямбол - 07.02.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 42

Информационен бюлетин 07.02.2022 г.

В РУ-Ямбол е образувано Бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 6 февруари, около 18:50 часа в ямболския квартал “Райна Княгиня“ при проверка за употреба на алкохол на 49-годишен местен жител, управляващ лек автомобил „Хонда“, техническото средство е отчело стойност 2,89 на хиляда. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.