Прекъсване на водоподаването в района на ул. "Драган Цанков" и ул. "Александър Екзарх".

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Вторник) 08.02.2022г. от 09:00ч. до 13:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района ул."Драган Цанков" и ул. "Александър Екзарх".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.