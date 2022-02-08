8012 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 176 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 52 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 52

8012 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 37 509 теста, показват данните в Единната информационна система. 75,69% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 003 448 като активните са 261 577.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 237, Бургас – 191, Варна – 682, Велико Търново – 259, Видин – 53, Враца – 277, Габрово – 181, Добрич – 179, Кърджали – 92, Кюстендил – 173, Ловеч – 142, Монтана – 179, Пазарджик – 247, Перник – 136, Плевен – 348, Пловдив – 822, Разград – 79, Русе – 221, Силистра – 135, Сливен – 176, Смолян – 130, София – 266, София (град) – 1448, Стара Загора – 598, Търговище – 107, Хасково – 275, Шумен – 246, Ямбол – 133.

През изминалото денонощие са били излекувани 5782 души, а за целия период – 707 925.

В болница за лечение са настанени 6256 души, от които 623 са в интензивни отделения. 1145 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

176 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 946. От починалите през този период 90,34% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 211 561 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5671.