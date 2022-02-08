Днес почитаме пророк Захарий Сърповидец

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 21

На 8 февруари Православната църква почита паметта на Св. пророк Захария Сърповидец. Пророк Захария е живял през 6 век преди Христа. Той е единадесети от малките пророци. Захария бил един от онези жители, които убеждавали княз Заровел да възстанови Йерусалимския храм.

Пророк Захария се нарича сърповидец, защото имал видение, което гласи, че слизащ от небето сърп покосява неправедните люде. Той умира около 520 година пр. Хр. и веднага е обявен за светец.

Името „Захари“ е от еврейски произход. Означава „Божия памет“. Популярно е не само в България, но и в Русия, Армения и Грузия.

Имен ден днес празнуват всички с имената Захари, Захарин, Захарина, Зарко и Зара.