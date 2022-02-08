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Криминална хроника Ямбол - 08.02.2022 г.

08 февруари 2022 10:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 25
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 08.02.2022 г.

 

Кражба от лек автомобил, разследват служители от РУ-Ямбол. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, след счупване на стъкло от лекотоварен автомобил, паркиран на ул. „Черно море“ е отнета бензинова резачка. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата по случая продължава.

В РУ-Стралджа е образувано досъдебно производство за кражба от частен имот в града. По данни на заявителя деянието е извършено за времето от 31 януари до 7 февруари, чрез взлом на прозорец. На местопроизшествието са извършени процесуално- следствени действия. Разследването продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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