Криминална хроника Ямбол - 08.02.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 25

Информационен бюлетин 08.02.2022 г.

Кражба от лек автомобил, разследват служители от РУ-Ямбол. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ, след счупване на стъкло от лекотоварен автомобил, паркиран на ул. „Черно море“ е отнета бензинова резачка. На местопроизшествието е извършен оглед. Работата по случая продължава.

В РУ-Стралджа е образувано досъдебно производство за кражба от частен имот в града. По данни на заявителя деянието е извършено за времето от 31 януари до 7 февруари, чрез взлом на прозорец. На местопроизшествието са извършени процесуално- следствени действия. Разследването продължава.