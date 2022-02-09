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8140 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 241 от тях в Сливенско

09 февруари 2022 09:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 45
Данни за коронавирус

8140 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 32 974 теста, показват данните в Единната информационна система. 75,28% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 011 588 като активните са 261 942.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 225, Бургас – 905, Варна – 821, Велико Търново – 221, Видин – 79, Враца – 193, Габрово – 102, Добрич – 176, Кърджали – 69, Кюстендил – 92, Ловеч – 138, Монтана – 124, Пазарджик – 195, Перник – 113, Плевен – 254, Пловдив – 807, Разград – 84, Русе – 172, Силистра – 77, Сливен – 241, Смолян – 81, София – 293, София (град) – 1610, Стара Загора – 421, Търговище – 110, Хасково – 210, Шумен – 158, Ямбол – 169.

През изминалото денонощие са били излекувани 7677 души, а за целия период – 715 602.

В болница за лечение са настанени 6274 души, от които 625 са в интензивни отделения.

98 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 044. От починалите през този период 91,84% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 219 156 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7616.

Снимка: Станимир Петков

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