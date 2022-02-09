В сряда ще има променлива облачност, на отделни места в планинските райони ще прехвърчи сняг

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 37

Днес облачността ще е променлива. На отделни места, главно в планинските райони ще прехвърчи сняг. Ще духа умерен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабва и стихва. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, в София около 6°. Това е прогнозата на НИМХ.

В планините ще се задържи ветровито със силен, по високите и открити части до бурен северен вятър. Облачността ще е по-често значителна и на места ще превали сняг. Остават условията за навявания. Максималната температура на 1200 метра ще е около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. Северният вятър ще отслабне и ще е до умерен, след обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са 8°-10°. Температурата на морската вода ще е 6°-7°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В Сливен ще има променлива облачност. Около и след обяд ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от запад северозапад. Минималната температура ще е минус 2°, а максималната плюс 7°.