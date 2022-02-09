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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Върховната касационна прокуратура ще разпита премиера Петков

09 февруари 2022 11:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 41
Премиерът Кирил Петков

Върховната касационна прокуратура извика за разпит премиера Кирил Петков.

Очаква се днес премиерът Петков да даде обяснения относно твърдението си, че има около 20 души, за които смята, че са център на престъпност и корупция в България, но прокуратурата не е предприела никакви действия. Очаква се премиерът Петков да представи пълен списък на тези лица в прокуратурата.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС, архив

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