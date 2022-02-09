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Върховната касационна прокуратура ще разпита премиера Петков
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 41
Върховната касационна прокуратура извика за разпит премиера Кирил Петков.
Очаква се днес премиерът Петков да даде обяснения относно твърдението си, че има около 20 души, за които смята, че са център на престъпност и корупция в България, но прокуратурата не е предприела никакви действия. Очаква се премиерът Петков да представи пълен списък на тези лица в прокуратурата.
Източник: БНР
Снимка: БГНЕС, архив