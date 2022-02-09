Криминална хроника Ямбол - 09.02.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 28

Информационен бюлетин 09.02.2022 г.

Служители от РУ-Елхово са установили местен жител седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. Вчера към 15:35 часа, на ул. „Ал Стамболийски“ е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 30-годишен мъж. При теста на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава.