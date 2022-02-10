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7263 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 179 от тях в Сливенско

10 февруари 2022 08:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 82
Тест за коронавирус

7263 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 30 170 теста, показват данните в Единната информационна система. 74,60% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 018 851 като активните са 262 352.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 211, Бургас – 577, Варна – 823, Велико Търново – 165, Видин – 54, Враца – 192, Габрово – 110, Добрич – 172, Кърджали – 65, Кюстендил – 99, Ловеч – 120, Монтана – 85, Пазарджик – 161, Перник – 89, Плевен – 245, Пловдив – 689, Разград – 63, Русе – 209, Силистра – 77, Сливен – 179, Смолян – 58, София – 269, София (град) – 1533, Стара Загора – 373, Търговище – 121, Хасково – 192, Шумен – 174, Ямбол – 158.

През изминалото денонощие са били излекувани 6745 души, а за целия период – 722 347.

В болница за лечение са настанени 6237 души, от които 608 са в интензивни отделения. 775 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

108 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 152. От починалите през този период 87,96% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 226 703 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7552.

Снимка: Станимир Петков

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