Прекъсване водоподаването на кв.Младост и кв.Дружба

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 50 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 50

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 10.02.2022г.(четвъртък) от 09.30ч. до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването на кв.Младост и кв.Дружба.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.