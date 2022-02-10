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Криминална хроника Ямбол - 10.02.2022 г.

10 февруари 2022 11:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 40
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 10.02.2022 г.

 

Ямболски полицаи задържаха 48-годишен, заподозрян за извършен на грабеж. Снощи към 20:25 часа, на тел.112, постъпил сигнал за извършен грабеж в магазин, намиращ се в ямболския комплекс “Гр.Игнатиев“. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. Изяснено е, че търговецът бил нападнат и напръскан със спрей, докато се опитвал да спре мъж обиращ касата в обекта. При сборичкването нападателят отнел около 300 лева от оборота и избягал. По време на инцидента няма пострадали. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е установен и задържан 48-годишен местен жител. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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