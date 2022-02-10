Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Ямбол - 10.02.2022 г.
Информационен бюлетин 10.02.2022 г.
Ямболски полицаи задържаха 48-годишен, заподозрян за извършен на грабеж. Снощи към 20:25 часа, на тел.112, постъпил сигнал за извършен грабеж в магазин, намиращ се в ямболския комплекс “Гр.Игнатиев“. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. Изяснено е, че търговецът бил нападнат и напръскан със спрей, докато се опитвал да спре мъж обиращ касата в обекта. При сборичкването нападателят отнел около 300 лева от оборота и избягал. По време на инцидента няма пострадали. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е установен и задържан 48-годишен местен жител. Процесуално-следствените действия по случая продължават в рамките на образуваното досъдебно производство.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет