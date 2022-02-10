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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Работното време на имунизационни пунктове за поставяне на ваксини срещу COVID-19 в периода от 10.02.2022г. до 28.02.2022г.

10 февруари 2022 15:52, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 18 минути, брой четения: 14
Ваксиниране

Четвъртък – 10 февруари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Петък – 11 февруари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Събота – 12 февруари 2022г.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Неделя – 13 февруари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Понеделник - 14 февруари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч. *

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *

 

Вторник - 15 февруари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Сряда -16 февруари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Четвъртък – 17 февруари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Петък – 18 февруари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Събота – 19 февруари 2022г.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Неделя – 20 февруари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Понеделник - 21 февруари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч.

 

Вторник - 22 февруари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Сряда -23 февруари 2022г.

„МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 14.00 до 19.00ч.

ВМА-Сливен към ВМА-София гр. Сливен ул. „А. Пушкин“ №2 от 09.00 до 11.00ч.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Четвъртък – 24 февруари 2022г.

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

 

Петък – 25 февруари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч.*

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Събота – 26 февруари 2022г.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Неделя – 27 февруари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 09.00 до 12.00ч.

 

Понеделник - 28 февруари 2022г.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. Сливен ул. „Христо Ботев“ №1 от 13.00 до 19.00ч. *

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора ул. „Петко Енев“ №1 от 09.30 до 12.00ч. *

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД гр. Сливен ул. „Димитър Пехливанов“ №5 от 16.00 до 17.00ч.

 

Регионална здравна инспекция-Сливен

Ул. “Пейо Яворов“ №1

Работно време от 15.00ч. до 17.00ч. в делнични дни

 

Бул. „Цар Освободител“ до Сити-център в Сливен

от 15.00ч. до 17.00ч. в делнични дни

от 10.00ч. до 14.00 ч. в почивни дни

 

Бул. „Братя Миладинови“ до магазин „Билла“

от 08.00ч. до 18.00ч. в делничните дни – до 11.02.2022г. включително

от 08.30ч. до 14.00ч. в делничните дни – от 14.02.2022г. до 28.02.2022г. включително

Кабинетът в МБАЛ - Сливен към ВМА – София-МО

работи с предварително записване на тел. 044/ 40 07 59

 

*Ваксинация с педиатрична ваксина на деца от 5 години до 11 години

Ваксинацията ще се извършва след предварително записване

 

Ваксинационен пункт

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД гр. Сливен

Записване на тел. номер: 044 / 611 804.

Определени дати за ваксиниране: 04.02; 07.02; 11.02; 14.02; 18.02; 21.02.; 25.02.; 28.02. от 13.00-14.00часа

 

Ваксинационен пункт

МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД гр. Нова Загора

Записване на тел. номер 0884 332 147.

Определени дати за ваксиниране на деца: 04.02., 11.02., 18.02., 25.02. от 09:30ч. до 12:00часа

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