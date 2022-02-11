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6278 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 168 от тях в Сливенско
6278 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 27 998 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,00% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 025 129 като активните са 261 909.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 161, Бургас – 521, Варна – 743, Велико Търново – 164, Видин – 68, Враца – 173, Габрово – 101, Добрич – 117, Кърджали – 60, Кюстендил – 78, Ловеч – 91, Монтана – 97, Пазарджик – 150, Перник – 103, Плевен – 186, Пловдив – 613, Разград – 52, Русе – 160, Силистра – 94, Сливен – 168, Смолян – 69, София – 203, София (град) – 1298, Стара Загора – 326, Търговище – 83, Хасково – 166, Шумен – 127, Ямбол – 106.
През изминалото денонощие са били излекувани 6645 души, а за целия период – 728 992.
В болница за лечение са настанени 6238 души, от които 601 са в интензивни отделения. 681 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
76 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 228. От починалите през този период 85,53% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 235 020 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8320.
Снимка: Станимир Петков