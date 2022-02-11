Откриха 10 кг хероин в кола на АМ „Тракия”

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 45

10 кг хероин са заловени при специализирана операция на ГДБОП. Дрогата е била скрита в специални тайници в предния корпус на автомобил.

Колата е била спряна тази нощ на автомагистрала "Тракия", в района на Ихтиман. По информация на NOVA има шестима задържани.

В цялата страна днес тече акция „Дрога”.