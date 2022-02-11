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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриха 10 кг хероин в кола на АМ „Тракия”

11 февруари 2022 09:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 45
Наркотици

10 кг хероин са заловени при специализирана операция на ГДБОП. Дрогата е била скрита в специални тайници в предния корпус на автомобил.

Колата е била спряна тази нощ на автомагистрала "Тракия", в района на Ихтиман. По информация на NOVA има шестима задържани.

В цялата страна днес тече акция „Дрога”.

Източник: NOVA

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