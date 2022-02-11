УСПЕХ ЗА НИКОЛА КОЛЕВ ОТ 11 Е КЛАС!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 20 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 20

Ученикът Никола Йорданов Колев от 11 Е клас на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ се яви на изпитите в немския културен институт „Гьоте“ в София и успя от първия опит да ги премине успешно.

Сертификата C2 съответства на най-високото ниво от шестстепенната скала на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).

Поздравления, Никола!

Пожелаваме ти много бъдещи успехи!

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