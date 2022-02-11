Затварят временно кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“ заради демонтаж на коледната украса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 22

Кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“ временно ще бъде затворено на 14 февруари-понеделник. Причината е демонтаж на елементи от коледната украса. Мярката ще важи от 9:00 до 12:00 часа.