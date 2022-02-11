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Затварят временно кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“ заради демонтаж на коледната украса

11 февруари 2022 19:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 22
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Кръстовището на булевардите „Георги Данчев“ и „Стефан Стамболов“ временно ще бъде затворено на 14 февруари-понеделник. Причината е демонтаж на елементи от коледната украса. Мярката ще важи от 9:00 до 12:00 часа.

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