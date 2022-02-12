Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
6 531 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 161 от тях в Сливенско
6 531 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 33 745 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 031 660, като активните са 260 634.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 140, Бургас – 463, Варна – 733, Велико Търново – 198, Видин – 62, Враца – 169, Габрово – 98, Добрич – 134, Кърджали – 59, Кюстендил – 81, Ловеч – 115, Монтана – 97, Пазарджик – 166, Перник – 102, Плевен – 230, Пловдив – 634, Разград – 69, Русе – 157, Силистра – 127, Сливен – 161, Смолян – 46, София област – 211, София (град) – 1409, Стара Загора – 353, Търговище – 85, Хасково – 202, Шумен – 123, Ямбол – 107.
През изминалото денонощие са били излекувани 7 720 души, а за целия период – 736 712.
В болница за лечение са настанени 6 152 души, от които 618 са в интензивни отделения.
86 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 314.
Към момента общо 4 242 454 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 433.
Снимка: Станимир Петков