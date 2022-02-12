6 531 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 161 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 47

6 531 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 33 745 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 031 660, като активните са 260 634.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 140, Бургас – 463, Варна – 733, Велико Търново – 198, Видин – 62, Враца – 169, Габрово – 98, Добрич – 134, Кърджали – 59, Кюстендил – 81, Ловеч – 115, Монтана – 97, Пазарджик – 166, Перник – 102, Плевен – 230, Пловдив – 634, Разград – 69, Русе – 157, Силистра – 127, Сливен – 161, Смолян – 46, София област – 211, София (град) – 1409, Стара Загора – 353, Търговище – 85, Хасково – 202, Шумен – 123, Ямбол – 107.

През изминалото денонощие са били излекувани 7 720 души, а за целия период – 736 712.

В болница за лечение са настанени 6 152 души, от които 618 са в интензивни отделения.

86 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 314.

Към момента общо 4 242 454 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 433.