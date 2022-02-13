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3625 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 100 от тях в Сливенско

13 февруари 2022 10:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 73
Тест за коронавирус

3625 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 796 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,41% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 035 285 като активните са 259 904.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 55, Бургас – 476, Варна – 509, Велико Търново – 59, Видин – 24, Враца – 77, Габрово – 30, Добрич – 66, Кърджали – 14, Кюстендил – 48, Ловеч – 41, Монтана – 28, Пазарджик – 57, Перник – 37, Плевен – 100, Пловдив – 325, Разград – 30, Русе – 56, Силистра – 49, Сливен – 100, Смолян – 25, София – 115, София (град) – 884, Стара Загора – 185, Търговище – 69, Хасково – 49, Шумен – 46, Ямбол – 71.

През изминалото денонощие са били излекувани 4310 души, а за целия период – 741 022.

В болница за лечение са настанени 6224 души, от които 627 са в интензивни отделения. 290 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

45 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 359. От починалите през този период 93,33% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 244 454 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2001.

Снимка: Станимир Петков

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