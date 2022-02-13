Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
3625 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 100 от тях в Сливенско
3625 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 18 796 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,41% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 035 285 като активните са 259 904.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 55, Бургас – 476, Варна – 509, Велико Търново – 59, Видин – 24, Враца – 77, Габрово – 30, Добрич – 66, Кърджали – 14, Кюстендил – 48, Ловеч – 41, Монтана – 28, Пазарджик – 57, Перник – 37, Плевен – 100, Пловдив – 325, Разград – 30, Русе – 56, Силистра – 49, Сливен – 100, Смолян – 25, София – 115, София (град) – 884, Стара Загора – 185, Търговище – 69, Хасково – 49, Шумен – 46, Ямбол – 71.
През изминалото денонощие са били излекувани 4310 души, а за целия период – 741 022.
В болница за лечение са настанени 6224 души, от които 627 са в интензивни отделения. 290 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
45 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 359. От починалите през този период 93,33% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 244 454 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2001.
Снимка: Станимир Петков