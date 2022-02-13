Днес празнуват Евлоги и Зоя

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 46 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 46

Православната църква чества Свети Евлогий и Света Зоя – Св. Евлогий, Архиепископ Александрийски е бил благочестив, предан на вярата Христова. Живял е по времето на император Ираклий (VII век). Преподобната Зоя е била византийска императрица и мъченица, живяла през III век.

Името Евлоги означава „добра дума“, „възхвала“. Произлиза от гръцките еu, което значи „добро“, и logos – „дума“.

Днес празнуват хората с имена Евлоги, Евлогия, Зоя – живот (на гръцки).