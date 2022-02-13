Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Днес празнуват Евлоги и Зоя

13 февруари 2022 10:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 46
Честит имен ден на празнуващите днес!

Православната църква чества Свети Евлогий и Света Зоя – Св. Евлогий, Архиепископ Александрийски е бил благочестив, предан на вярата Христова. Живял е по времето на император Ираклий (VII век). Преподобната Зоя е била византийска императрица и мъченица, живяла през III век.

Името Евлоги означава „добра дума“, „възхвала“. Произлиза от гръцките еu, което значи „добро“, и logos – „дума“.

Днес празнуват хората с имена Евлоги, Евлогия, Зоя – живот (на гръцки).

Източник: kibik.bg
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 