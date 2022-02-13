Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 15

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (неделя)13.02.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 12.00ч. до 18:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява за причиненото неудобство.