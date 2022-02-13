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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Любомир Каримански: Правителството все още не е обсъждало номинации за управител на Българската народна банка

13 февруари 2022 17:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 52
Председателят на комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Любомир Каримански

„Източник от управляващата коалиция ми каза, че са готови да номинират професор Илиян Михов за управител на БНБ“, каза за bTV зам.-председателят на ДПС Йордан Цонев. Депутатът Цонев каза, че се притеснява от подобна номинация, тъй като когато този човек беше номиниран за вицепремиер през 2009 г., той изрази становище, че валутният борд в България трябва да бъде сменен.

"Правителството не е обсъждало такава тема", уточни за bTV председателят на комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Любомир Каримански. Не познавам лично Илиян Михов, но вярвам, че и той е добър кандидат. Много хора са подходящи за тази позиция. Коалиционните партньори трябва да обсъдят темата, каза още Любомир Каримански.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС, архив

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