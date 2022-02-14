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Прекъсване на водоподаването в район Нова Загора

14 февруари 2022 10:17, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на "ПС-Червенаково". на 14.02.2022г. е възможно нарушаване водоподаването на гр.Нова Загора и селата-с.Кортен,с.Любенова махала, с.Любенец, с.Млекарево, с.Богданово, с.Радецки, с.Бял кладенец,Стоил войвода и с.Езеро.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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