Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

1539 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 28 от тях в Сливенско

14 февруари 2022 10:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 55
Тест за коронавирус

1539 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 061 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 036 824 като активните са 258 250.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 30, Бургас – 124, Варна – 278, Велико Търново – 27, Видин – 10, Враца – 36, Габрово – 25, Добрич – 13, Кърджали – 12, Ловеч – 13, Монтана – 25, Пазарджик – 45, Перник – 32, Плевен – 50, Пловдив – 89, Разград – 11, Русе – 35, Силистра – 11, Сливен – 28, Смолян – 5, София – 44, София (град) – 308, Стара Загора – 114, Търговище – 18, Хасково – 20, Шумен – 51, Ямбол – 13.

През изминалото денонощие са били излекувани 3148 души, а за целия период – 744 170.

В болница за лечение са настанени 6 236 души, от които 616 са в интензивни отделения. 90,64% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

45 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 404. От починалите през този период 93,33% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 245 453 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1000.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 