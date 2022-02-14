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1539 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 28 от тях в Сливенско
1539 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 061 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 036 824 като активните са 258 250.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 30, Бургас – 124, Варна – 278, Велико Търново – 27, Видин – 10, Враца – 36, Габрово – 25, Добрич – 13, Кърджали – 12, Ловеч – 13, Монтана – 25, Пазарджик – 45, Перник – 32, Плевен – 50, Пловдив – 89, Разград – 11, Русе – 35, Силистра – 11, Сливен – 28, Смолян – 5, София – 44, София (град) – 308, Стара Загора – 114, Търговище – 18, Хасково – 20, Шумен – 51, Ямбол – 13.
През изминалото денонощие са били излекувани 3148 души, а за целия период – 744 170.
В болница за лечение са настанени 6 236 души, от които 616 са в интензивни отделения. 90,64% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
45 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 404. От починалите през този период 93,33% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 245 453 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1000.
Снимка: Станимир Петков