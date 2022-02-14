Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Автомобил се вряза в погребална агенция в Курило

14 февруари 2022 21:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 48
Линейка

Автомобил се е врязал в погребална агенция в Курило, съобщиха за DarikNews.bg от Столичната Спешна помощ. Пострадали са двама души. В болница са 59-годишен мъж, който е с черепномозъчна травма и контузия на лицето, както и 53-годишна жена с контузия на гръдния кош.

Те са откарани в "Пирогов".

На мястото са били изпратени две линейки, които са пристигнали за 7 минути, уточниха още от Спешна помощ.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: Георги Димитров

« предишнаследваща »


 