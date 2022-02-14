Автомобил се вряза в погребална агенция в Курило

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 48

Автомобил се е врязал в погребална агенция в Курило, съобщиха за DarikNews.bg от Столичната Спешна помощ. Пострадали са двама души. В болница са 59-годишен мъж, който е с черепномозъчна травма и контузия на лицето, както и 53-годишна жена с контузия на гръдния кош.

Те са откарани в "Пирогов".

На мястото са били изпратени две линейки, които са пристигнали за 7 минути, уточниха още от Спешна помощ.