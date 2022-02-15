Прекъсване водоподаването на кв. Стоян Заимов

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 15.02.2022г.(вторник) от 09.00ч. до 15.00 ч. е прекъснато водоподаването на кв.''Стоян Заимов''.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.