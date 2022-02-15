Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

6130 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 133 от тях в Сливенско

15 февруари 2022 09:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 118
Тест за коронавирус

6130 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 35 342 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 042 954 като активните са 256 767.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 115, Бургас – 167, Варна – 617, Велико Търново – 245, Видин – 43, Враца – 233, Габрово – 95, Добрич – 188, Кърджали – 42, Кюстендил – 96, Ловеч – 104, Монтана – 156, Пазарджик – 101, Перник – 111, Плевен – 265, Пловдив – 556, Разград – 99, Русе – 202, Силистра – 181, Сливен – 133, Смолян – 79, София – 207, София (град) – 1216, Стара Загора – 318, Търговище – 112, Хасково – 187, Шумен – 197, Ямбол – 65.

През изминалото денонощие са били излекувани 7426 души, а за целия период – 751 596.

В болница за лечение са настанени 5954 души, от които 605 са в интензивни отделения. 77,32% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

187 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 591. От починалите през този период 84,49% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 249 259 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3813.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 