6130 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 133 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 118 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 118

6130 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 35 342 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 042 954 като активните са 256 767.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 115, Бургас – 167, Варна – 617, Велико Търново – 245, Видин – 43, Враца – 233, Габрово – 95, Добрич – 188, Кърджали – 42, Кюстендил – 96, Ловеч – 104, Монтана – 156, Пазарджик – 101, Перник – 111, Плевен – 265, Пловдив – 556, Разград – 99, Русе – 202, Силистра – 181, Сливен – 133, Смолян – 79, София – 207, София (град) – 1216, Стара Загора – 318, Търговище – 112, Хасково – 187, Шумен – 197, Ямбол – 65.

През изминалото денонощие са били излекувани 7426 души, а за целия период – 751 596.

В болница за лечение са настанени 5954 души, от които 605 са в интензивни отделения. 77,32% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

187 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 591. От починалите през този период 84,49% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 249 259 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3813.