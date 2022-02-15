Възрастен мъж почина след няколкочасово чакане пред Спешното отделение в Дупница

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 44 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 44

Нов сигнал за забавена медицинска помощ - този път от Дупница. Близките на възрастен мъж твърдят, че той е чакал часове, за да бъде приет за лечение, след като е изпаднал в тежко състояние. В крайна сметка мъжът е бил настанен в едно от отделенията, където обаче малко по-късно е издъхнал, предаде NOVA.

„5 часа стояхме в спешния център. Преди това отидохме в частната болница в града. Казаха ни, че няма места. Върнахме се в спешното. Молихме се да бъде приет в държавната болница. Казаха ни, че единственото място е в интензивния сектор на COVID отделението и че, ако подпишем, че не носят отговорност, ще го приемат. Тестът му за коронавирус обаче беше отрицателен. Сестрите се държаха много грубо. Здравната система у нас ни убива бавно и сигурно”, разказа Магдалена Галчева.

От държавната болница обясниха за NOVA, че не е имало места в кардиологичното отделение в сектора за хора с отрицателен тест.

От частната болница заявиха, че мъжът е трябвало да бъде настанен в държавното лечебно заведение, тъй като ден преди това е бил изписан от там.