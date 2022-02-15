РУ Сливен търси информация за местоположението на Димитър Стоянов Стоянов

Туида Нюз преди 29 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 37

Димитър Стоянов е на 21 години от град Сливен. Той е напуснал дома си на 11 февруари. Оттогава е в неизвестност и роднините му не могат да се свържат с него.

Димитър е на видима възраст 20 години, ръст 163 см., телосложение слабо, лице продълговато мургаво, очи кафяви, коса права черна.

Ако някой разполага с информация за местонахождението на Димитър Стоянов може да подаде сигнал на тел.112 или да се свърже с инспектор Д.Динев на телефон 044644311, 0898460048.