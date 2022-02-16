Прекъсване водоподаването на част от кв.Комлука

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (сряда) 16.02.2022г. от 00.30ч. до 12:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул.''Булаир''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.