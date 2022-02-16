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6589 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 134 от тях в Сливенско
6589 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 28 986 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 049 543 като активните са 257 413.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 121, Бургас – 659, Варна – 877, Велико Търново – 169, Видин – 50, Враца – 167, Габрово – 97, Добрич – 151, Кърджали – 46, Кюстендил – 48, Ловеч – 84, Монтана – 75, Пазарджик – 202, Перник – 84, Плевен – 204, Пловдив – 644, Разград – 82, Русе – 166, Силистра – 103, Сливен – 134, Смолян – 54, София – 192, София (град) – 1364, Стара Загора – 299, Търговище – 116, Хасково – 156, Шумен – 126, Ямбол – 119.
През изминалото денонощие са били излекувани 5848 души, а за целия период – 757 444.
В болница за лечение са настанени 5721 души, от които 601 са в интензивни отделения. 84,89% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
95 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 686. От починалите през този период 88,42% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 254 776 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5537.
Снимка: Станимир Петков