5023 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 122 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 57 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 57

5023 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 25 067 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 054 566 като активните са 257 265.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 133, Бургас – 386, Варна – 757, Велико Търново – 116, Видин – 48, Враца – 142, Габрово – 87, Добрич – 102, Кърджали – 38, Кюстендил – 42, Ловеч – 82, Монтана – 85, Пазарджик – 98, Перник – 69, Плевен – 159, Пловдив – 455, Разград – 36, Русе – 143, Силистра – 87, Сливен – 122, Смолян – 24, София – 155, София (град) – 1016, Стара Загора – 235, Търговище – 94, Хасково – 125, Шумен – 126, Ямбол – 61.

През изминалото денонощие са били излекувани 5078 души, а за целия период – 762 522.

В болница за лечение са настанени 5639 души, от които 594 са в интензивни отделения. 83,88% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

93 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 779. От починалите през този период 89,25% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 260 171 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5407.