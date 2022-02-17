Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Февруарската пролет продължава и днес

17 февруари 2022 09:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Времето за 17.02.2022 г.

Днес облачността ще се разкъса и намалее на места до слънчево време. Ще продължи да бъде по-топло от обичайното за сезона, с максимални температури между 12° и 17°, в София около 12°. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Това е прогнозата на НИМХ.

Облачността и на морския бряг ще бъде променлива, намаляваща до слънчево. Ще духа до умерен югозападен вятър, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините облачността ще е променлива, често значителна. Ще духа силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°.

В Сливен ще бъде слънчево и тихо. Минималната температура ще е 5°, а максималната 14°.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 