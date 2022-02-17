Февруарската пролет продължава и днес

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Днес облачността ще се разкъса и намалее на места до слънчево време. Ще продължи да бъде по-топло от обичайното за сезона, с максимални температури между 12° и 17°, в София около 12°. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Това е прогнозата на НИМХ.

Облачността и на морския бряг ще бъде променлива, намаляваща до слънчево. Ще духа до умерен югозападен вятър, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините облачността ще е променлива, често значителна. Ще духа силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°.

В Сливен ще бъде слънчево и тихо. Минималната температура ще е 5°, а максималната 14°.