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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен ще отбележи 149 години от гибелта на Апостола

17 февруари 2022 14:14, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 11 минути, брой четения: 4
Vasil Levsky

На 18 февруари 2022 г. /петък/, от 17.00 ч. на пл. „Васил Левски“ ще се проведе ритуал по поднасяне на цветя пред паметника на Васил Иванов Кунчев - Левски по повод 149 години от неговата гибел.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки, призоваваме всички, които ще дойдат да изразят почитта си към Апостола, да спазват дистанция.

 

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