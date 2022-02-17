Сливен ще отбележи 149 години от гибелта на Апостола

Община Сливен преди 11 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 4

На 18 февруари 2022 г. /петък/, от 17.00 ч. на пл. „Васил Левски“ ще се проведе ритуал по поднасяне на цветя пред паметника на Васил Иванов Кунчев - Левски по повод 149 години от неговата гибел.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки, призоваваме всички, които ще дойдат да изразят почитта си към Апостола, да спазват дистанция.