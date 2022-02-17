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Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2021/2022

17 февруари 2022 15:53, Людмила Калъпчиева
Излъчване: ПГ по Механотехника преди около 1 час, брой четения: 24
pixabay.com

Седмичното разписание може да видите в прикачения файл.

Файлове

Седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2021/2022 [6.30MB]

Portable Document Format File

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