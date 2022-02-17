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НП Заедно в грижата за ученика

17 февруари 2022 18:13, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 15 минути, брой четения: 8
Заедно в грижата за ученика

Учениците от 4 клас, заедно с г-жа Иванова - преподавател по природни науки, изработиха табла,,изобразяващи източници на енергия, замърсяващи околната среда и такива, които са възобновяеми и не замърсяват природата.

Проектът "Заедно в грижата за ученика" приключи, но ние продължаваме съвместната работа с мисъл за бъдещето и с грижа за природата!

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Заедно в грижата за ученикаЗаедно в грижата за ученика
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