НП Заедно в грижата за ученика

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 15 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 8

Учениците от 4 клас, заедно с г-жа Иванова - преподавател по природни науки, изработиха табла,,изобразяващи източници на енергия, замърсяващи околната среда и такива, които са възобновяеми и не замърсяват природата.

Проектът "Заедно в грижата за ученика" приключи, но ние продължаваме съвместната работа с мисъл за бъдещето и с грижа за природата!

Снимки