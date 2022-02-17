Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен ще отбележи 149 години от гибелта на Апостола

17 февруари 2022 18:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 минути, брой четения: 22
Паметник на Васил Левски в Сливен

На 18 февруари 2022 г. /петък/, от 17:00 ч. на пл. „Васил Левски“ ще се проведе ритуал по поднасяне на цветя пред паметника на Васил Иванов Кунчев - Левски по повод 149 години от неговата гибел.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки, призоваваме всички, които ще дойдат да изразят почитта си към Апостола, да спазват дистанция.

« предишна


 