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4626 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 67 от тях в Сливенско
4626 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 25 056 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 059 192 като активните са 251 920.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 64, Бургас – 420, Варна – 740, Велико Търново – 124, Видин – 28, Враца – 153, Габрово – 59, Добрич – 102, Кърджали – 21, Кюстендил – 61, Ловеч – 42, Монтана – 61, Пазарджик – 99, Перник – 76, Плевен – 153, Пловдив – 382, Разград – 59, Русе – 110, Силистра – 84, Сливен – 67, Смолян – 39, София – 117, София (град) – 989, Стара Загора – 209, Търговище – 86, Хасково – 105, Шумен – 106, Ямбол – 70.
През изминалото денонощие са били излекувани 9866 души, а за целия период – 772 388.
В болница за лечение са настанени 5545 души, от които 588 са в интензивни отделения. 85,15% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
105 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 884. От починалите през този период 89,52% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 265 854 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5703.
Снимка: Станимир Петков