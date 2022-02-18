Прекъсване на водоподаването кв''.Ново село'' кв''.Сини Камъни'' кв '' Българка ''и Вилна зона 'Дюлева река'' и вилна зона'' Ново село 2''

ВиК-Сливен преди 38 минути, брой четения: 70 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 70

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.02.2022г. (петък) от 12:30ч. до 20:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Ново село", ж.к. "Сини Камъни", ж.к. "Българка", вилна зона "Дюлева река" и вилна зона "Ново село - 2".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Възможно временно замътване при възстановяване на водоподаването.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.