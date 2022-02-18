Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул."Горска" днес (петък) 18.02.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.