Слънчева и топла събота ни очаква с температури до 21 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 54 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 54

Днес ще бъде слънчево, след обяд над западните райони с разкъсана висока облачност, която до вечерта ще обхване цялата страна. Ще духа слаб, в Източна България умерен юг-югозападен вятър. Ще се затопли и максимални температури ще бъдат между 16° и 21°, в София около 16°. Това е прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде слънчево. След обяд от запад облачността, предимно висока, ще започне да се увеличава. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад. Максимална температура на височина 1200 метра около 13°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максимални температури на въздуха: 13°-16°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде слънчево и тихо. Максималната температура ще е 18°.