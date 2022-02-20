2605 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 64 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 42

2605 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 285 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 066 413 като активните са 247 025.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 37, Бургас – 317, Варна – 466, Велико Търново – 38, Видин – 27, Враца – 31, Габрово – 33, Добрич – 41, Кърджали – 16, Кюстендил – 18, Ловеч – 32, Монтана – 26, Пазарджик – 30, Перник – 33, Плевен – 91, Пловдив – 205, Разград – 26, Русе – 49, Силистра – 34, Сливен – 64, Смолян – 10, София – 89, София (град) – 602, Стара Загора – 105, Търговище – 47, Хасково – 42, Шумен – 43, Ямбол – 53.

През изминалото денонощие са били излекувани 3072 души, а за целия период – 784 390.

В болница за лечение са настанени 5399 души, от които 580 са в интензивни отделения. 84,58% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

25 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 34 998. От починалите през този период 92,00% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 273 530 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1568.