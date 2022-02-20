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Облачна неделя със слаби превалявания от дъжд в Западна България

20 февруари 2022 11:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 45
Времето за 20.02.2022 г.

Днес ще е предимно облачно, след обяд на места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб северозападен, в югоизточните райони – югозападен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София около 13°. Това е прогнозата на НИМХ.

В планините ще е предимно облачно, на места в масивите от Западна България с валежи от дъжд, над 1500 метра – от сняг . Ще духа умерен, по-високите върхове силен запад-северозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 9°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 8° по северното до 13° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде предимно облачно. Максималната температура ще е 15°.

Снимка: Станимир Петков

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