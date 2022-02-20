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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Украйна: Марш на единството в Одеса

20 февруари 2022 18:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 35
Патриотичен марш „Единство“

Сепаратистките сили и украинските военни се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието в Източна Украйна.

Западът е убеден, че Русия възнамерява да атакува. Москва продължава да отрича подобни планове. Екип на БНТ (Българска национална телевизия) в Одеса, където в този момент започва патриотичен марш на събитието „Единство“, с което жителите на града искат да покажат единство на фона на влошаващата се ситуация в Донбас.

Двама украински военнослужещи загинаха през изминалото денонощие./БНТ

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: БНТ

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