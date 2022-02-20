13-годишно дете е ранено при стрелба в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 89 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 89

13-годишно дете е било ранено на спортна площадка в кв. "Стоян Заимов" в Сливен, потвърдиха за NOVA от МВР.

Предполага се, че то е пострадало от въздушна пушка. Инцидентът е станал около 18:00 часа. Момчето е откарано в болница, без опасност за живота. Полицията издирва човека, възпроизвел изстрела.