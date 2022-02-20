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Сливен. Новини от източника. Последни новини

13-годишно дете е ранено при стрелба в Сливен

20 февруари 2022 20:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 89
Полиция Сливен

13-годишно дете е било ранено на спортна площадка в кв. "Стоян Заимов" в Сливен, потвърдиха за NOVA от МВР.

Предполага се, че то е пострадало от въздушна пушка. Инцидентът е станал около 18:00 часа. Момчето е откарано в болница, без опасност за живота. Полицията издирва човека, възпроизвел изстрела.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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