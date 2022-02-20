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Учениците от 16 области в страната ще учат присъствено от понеделник
От утре всички ученици от 16 области в страната ще учат присъствено.
В училище се връщат всички във Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, София-област и Ямбол.
В областите Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Русе, Сливен, Силистра, Смолян и Търговище все още има частично обучение от разстояние заради Сovid-19.
В Шумен онлайн обучението ще приключи на 23 февруари. От следващия ден всички ученици ще бъдат в клас.
Учебните часове в цялата страна ще започват след еднократно изследване за Covid-19. Без тоест могат да влизат в училище учениците със зелен сертификат, валиден документ за преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване.
Източник: БНР
Снимка: БГНЕС