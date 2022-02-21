1235 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 17 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 62 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 62

1235 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 10 207 теста, показват данните в Единната информационна система. 77,17% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 1 067 648 като активните са 244 500.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 11, Бургас – 111, Варна – 271, Велико Търново – 33, Видин – 9, Враца – 25, Габрово – 8, Добрич – 27, Кърджали – 10, Ловеч – 13, Монтана – 11, Пазарджик – 19, Перник – 26, Плевен – 27, Пловдив – 76, Разград – 6, Русе – 47, Силистра – 10, Сливен – 17, Смолян – 8, София – 26, София (град) – 291, Стара Загора – 62, Търговище – 19, Хасково – 18, Шумен – 46, Ямбол – 8.

През изминалото денонощие са били излекувани 3716 души, а за целия период – 788 106.

В болница за лечение са настанени 5402 души, от които 577 са в интензивни отделения. 160 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

44 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 35 042. От починалите през този период 90,91% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 274 368 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 838.